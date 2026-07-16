Atención: Estos son los jugadores de River que llegan a Salta
Eduardo Coudet confirmó la lista de futbolistas citados para el duelo de 16avos de final de Copa Argentina de este viernes en Salta.
En la nómina, de apenas 20 futbolistas, destacan las presencias de los refuerzos Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Los dos primeros ya debutaron ante Flamengo, mientras que el colombiano fue habilitado para jugar y estará disponible.
Cuándo y a qué hora juega River vs. Aldosivi y cómo ver en vivo
River jugará contra el Tiburón marplatense este viernes 17 de julio, desde las 21.45 horas, en el estadio Padre Martearena, de Salta. El duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TyC Sports.
Entradas para River vs. Aldosivi
Las entradas para los hinchas de River ya salieron a la venta el pasado domingo y se pueden adquirir a través de www.deportick.com. Por otra parte, los tickets de manera presencial se podrán comprar este jueves 16 de julio, de 10 a 17 horas, en Boletería Norte del Estadio Padre Martearena, sobre Avenida Fernández Molinas.
Canje de entradas
- Jueves 16 de julio de 10 a 17 horas, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
- Viernes 17 de julio de 10 a 16 horas, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
Precios de las entradas
- Menores Popular (hasta 11 años): $45000
- Popular: $55000
- Platea Preferencial (River): $75000
- Platea Techada (River): $95000
Es importante recordar que no se venderán entradas en el estadio el día del partido y que la compra de las ubicaciones será con diferentes medios de pago (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.