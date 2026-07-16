Atención: Estos son los jugadores de River que llegan a Salta

En la nómina, de apenas 20 futbolistas, destacan las presencias de los refuerzos Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Los dos primeros ya debutaron ante Flamengo, mientras que el colombiano fue habilitado para jugar y estará disponible.

Cuándo y a qué hora juega River vs. Aldosivi y cómo ver en vivo

River jugará contra el Tiburón marplatense este viernes 17 de julio, desde las 21.45 horas, en el estadio Padre Martearena, de Salta. El duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TyC Sports.

Entradas para River vs. Aldosivi

Las entradas para los hinchas de River ya salieron a la venta el pasado domingo y se pueden adquirir a través de www.deportick.com. Por otra parte, los tickets de manera presencial se podrán comprar este jueves 16 de julio, de 10 a 17 horas, en Boletería Norte del Estadio Padre Martearena, sobre Avenida Fernández Molinas.

Canje de entradas

Jueves 16 de julio de 10 a 17 horas , en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).

, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella). Viernes 17 de julio de 10 a 16 horas, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).

Precios de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $45000

Popular: $55000

Platea Preferencial (River): $75000

Platea Techada (River): $95000

Es importante recordar que no se venderán entradas en el estadio el día del partido y que la compra de las ubicaciones será con diferentes medios de pago (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.