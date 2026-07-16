Oficina de Empleo abrió nuevas búsquedas laborales: buscan personal para minería y administración

Las convocatorias apuntan a cubrir puestos en el sector minero y en una asociación civil, con postulaciones online.
Municipios16/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

geologo

Una de las búsquedas está orientada a un Geólogo/a Junior para una empresa vinculada al sector de metales de litio. Se requiere título en Geología, al menos un año de experiencia, manejo de herramientas técnicas como AQTESOL, Strater y QGIS, y conocimientos en hidrogeología como requisito preferente. Entre las tareas se incluyen monitoreo de aguas, supervisión de perforaciones, muestreos hidroquímicos y trabajos de campo bajo modalidad 14 días de trabajo por 14 de descanso.

Además, una asociación civil local busca incorporar un/a Administrativo/a – Conciliador/a, con formación relacionada a administración, experiencia en conciliación de cuentas corrientes, manejo de sistemas de oficina y capacidad de análisis. El puesto contempla una jornada laboral parcial.

Los interesados pueden realizar la inscripción a través del portal oficial de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta.

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Desde el organismo destacaron que la Red de Empleo municipal brinda acompañamiento gratuito durante el proceso de selección, con asistencia técnica, confidencialidad y una base de datos de perfiles preparados para las demandas actuales del mercado laboral.

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