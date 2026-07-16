Oficina de Empleo abrió nuevas búsquedas laborales: buscan personal para minería y administración

Una de las búsquedas está orientada a un Geólogo/a Junior para una empresa vinculada al sector de metales de litio. Se requiere título en Geología, al menos un año de experiencia, manejo de herramientas técnicas como AQTESOL, Strater y QGIS, y conocimientos en hidrogeología como requisito preferente. Entre las tareas se incluyen monitoreo de aguas, supervisión de perforaciones, muestreos hidroquímicos y trabajos de campo bajo modalidad 14 días de trabajo por 14 de descanso.

Además, una asociación civil local busca incorporar un/a Administrativo/a – Conciliador/a, con formación relacionada a administración, experiencia en conciliación de cuentas corrientes, manejo de sistemas de oficina y capacidad de análisis. El puesto contempla una jornada laboral parcial.

Los interesados pueden realizar la inscripción a través del portal oficial de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta.

Desde el organismo destacaron que la Red de Empleo municipal brinda acompañamiento gratuito durante el proceso de selección, con asistencia técnica, confidencialidad y una base de datos de perfiles preparados para las demandas actuales del mercado laboral.