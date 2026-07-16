Sáenz: “En seis años, nuestra gestión realizó una inversión histórica en salud pública de más de USD 2.000 millones”

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia de Emergencias del Hospital Señor del Milagro. La iniciativa, financiada con fondos provinciales mediante una inversión que supera los $1.600 millones, tiene como objetivo adecuar la infraestructura del nosocomio a la demanda asistencial del área metropolitana y del interior de la provincia.

El Gobernador manifestó su orgullo por cumplir con los compromisos asumidos en materia sanitaria y ratificó que la salud pública es una política de Estado prioritaria para su gestión: "Es un orgullo poder decir que estamos cumpliendo con nuestra palabra. La salud pública era una deuda pendiente de sucesivas gestiones de la que nosotros nos hicimos cargo, renovando el parque automotor y el equipamiento en todo el territorio. Es necesario hacer memoria, especialmente por aquellos que no hicieron nada en el pasado; nosotros nos comprometimos y fijamos a la salud como una política de Estado indiscutible de este Gobierno".

Al hacer un repaso de las acciones implementadas, el mandatario recordó el punto de partida de su gestión y el impacto de la emergencia sanitaria y en este sentido destacó especialmente al equipo de salud pública provincial. “Al asumir, nos enfrentamos a la dolorosa realidad de la desnutrición y la deshidratación en el norte provincial, lo que nos llevó a trabajar intensamente y a crear el Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este. Posteriormente, la pandemia puso en evidencia un sistema de salud pública que se encontraba obsoleto y con graves deficiencias edilicias en los hospitales de toda la provincia”.

Por ello afirmó: “En estos seis años, nuestra gestión ha realizado una inversión histórica en salud pública de más de 2.000 millones de dólares, revirtiendo años de desinversión. En ese marco se inscribe la renovación de esta guardia de emergencias del Hospital Señor del Milagro, con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos. Esta es solo la primera etapa; continuaremos invirtiendo para convertirlo en un establecimiento modelo en lo edilicio, consolidando el enorme prestigio que ya tiene por su recurso humano, considerado uno de los mejores en infectología del país".

También Sáenz se refirió al contexto nacional y al rol del Estado provincial en la contención de la comunidad. Subrayó: “Seguimos construyendo una Salta federal en momentos sumamente complejos, aun cuando se ha cortado todo tipo de acompañamiento financiero a nivel nacional”.

En este sentido aseguró que “priorizamos lo esencial: la salud, la educación y la seguridad. Aunque el escenario es difícil, realizamos un enorme esfuerzo financiero para cumplir con nuestra palabra y garantizar que cada salteño tenga un lugar digno donde atenderse, ser cuidado y recibir sus medicamentos. Un pueblo sin salud no puede crecer, y nosotros lo tenemos absolutamente claro", finalizó Sáenz.

En tanto, el ministro de Salud Pública Federico Mangione indicó que este hospital, que cumplió 131 años, “le debíamos durante mucho tiempo mejoras en la guardia. Además, por primera vez en la historia contará con quirófanos para que pronto en este nosocomio se pueda empezar a operar para compensar la necesidad de toda la ciudadanía y continuar apoyando todo el sistema sanitario”.

Reiteró que la inversión en el hospital se realizó con fondos provinciales y “trabajamos incansablemente para brindar salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia”.

Por su parte, el gerente del nosocomio José Antonio Soto Ruiz, destacó la trascendencia de las obras: “Este hospital es el más antiguo de Salta; pasó muchas necesidades durante muchos años, pero gracias a la gestión de nuestro Gobernador se concretaron muchas mejoras en este edificio como así también en el anexo del hospital Del Milagro (Bolivar y Rivadavia) que hoy funciona con medicina laboral, fonoaudiología, fisioterapia y consultorios externos”, señaló. Asimismo, puntualizó que la ampliación de estas guardias se complementará con la inauguración de los quirófanos, que solo resta el equipamiento, y con las reformas de camas para pacientes con TBC (tuberculosis).

Acompañaron la inauguración el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco; el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda; secretario de Salud, Martín Monerris y el gerente del Hospital, José Antonio Soto Ruiz. Además, el jefe de Gabinete Municipal, Juan Chalabe; la diputada Nacional, Yolanda Vega, gerentes de los distintos hospitales de Capital y personal del nosocomio Señor del Milagro.

