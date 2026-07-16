Se levantó la sesión en el Senado que iba a debatir el proyecto de ley de Propiedad Privada

La sesión ordinaria de este jueves pretendía tratar de una vez por todas la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero otra vez no hubo acuerdos y La Libertad Avanza pidió aplazar el debate para la vuelta del receso invernal. Desde que se aprobó el dictamen, es la cuarta vez que el poryecto queda sin tratarse en el recinto.

El cuarto intermedio fue pedido por la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien se antecedió a Agustín Coto -titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales- y pidió un cuarto intermedio para que esta sesión continúe el jueves 6 de agosto con esta iniciativa en el temario. La moción resultó con 62 afirmativos, 3 negativos y 1 abstención.

Este jueves a primera hora, cuando había dudas sobre el quórum, trascendió que el dictamen había sufrido una quinceava modificación. Según supo parlamentario.com, los aliados se pusieron firmes en incorporar el artículo que habilita a las provincias a crear su propio régimen en rigor de la venta de tierras a extranjeros, pero el oficialismo no dio lugar.

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 11 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Aprobaron todos los pliegos judiciales

Por otro lado, el Senado aprobó todos los pliegos judiciales que estaban en el temario de la sesión de este jueves, en el marco del último encuentro del semestre en la Cámara alta. Entre las designaciones se incluyeron los nombramientos de jueces, fiscales y defensores para distintos fueros federales y nacionales, en momentos en que el Gobierno acelera el envío de postulaciones para cubrir cerca de 300 vacantes en el Poder Judicial.

El caso que concentró la mayor atención fue el del juez Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que buscaba extender su mandato por cinco años más para evitar la jubilación. Pesino había ganado notoriedad por dejar sin efecto la cautelar que frenaba la aplicación de la reforma laboral.