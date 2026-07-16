Las obras del Plan Vial de zona sur llegaron con ciclovías a barrio Bancario

Vaqueros: una mujer sufrió lesiones por la caída de una rama
Ivana ChañiMunicipios18/07/2026
Vecinos de la zona de calle Virgen del Valle relataron a Aries que la mujer fue trasladada al hospital San Bernardo.
La Municipalidad continúa con la construcción de la nueva ciclovía que conectará el ingreso del Parque Sur con la rotonda de Limache. Actualmente, los trabajos se realizan a la altura del barrio Bancario, entre las calles Las Golondrinas y Las Chascas.
La infraestructura permitirá que los ciclistas dejen de circular por la calzada de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, brindando un recorrido más seguro. Desde el municipio solicitaron circular con precaución por la presencia de operarios y maquinaria en la zona.