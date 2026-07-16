Las obras del Plan Vial de zona sur llegaron con ciclovías a barrio Bancario

Busca mejorar la seguridad de los ciclistas que circulan por la avenida Ex Combatientes de Malvinas.
Municipios16/07/2026

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La Municipalidad continúa con la construcción de la nueva ciclovía que conectará el ingreso del Parque Sur con la rotonda de Limache. Actualmente, los trabajos se realizan a la altura del barrio Bancario, entre las calles Las Golondrinas y Las Chascas.

La infraestructura permitirá que los ciclistas dejen de circular por la calzada de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, brindando un recorrido más seguro. Desde el municipio solicitaron circular con precaución por la presencia de operarios y maquinaria en la zona.

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