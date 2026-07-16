Payogasta celebra la 53° Fiesta Provincial del Pimiento

Payogasta volverá a rendir homenaje a su principal producción con una nueva edición de la Fiesta Provincial del Pimiento, que este año celebrará su 53° edición con dos jornadas cargadas de propuestas culturales, gastronómicas y productivas para vecinos y turistas.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de Turismo y Cultura de Payogasta, Diego Betti, señaló que las actividades comenzarán el viernes 17 de julio con una feria agroartesanal en la plaza principal, una exhibición de cocina de frangollo en una paellera gigante con convite para los visitantes y el tradicional desfile de carrozas alegóricas.

"La agricultura y la producción del pimiento son la actividad económica más importante. Los payogasteños nos sentimos muy identificados con esta producción, que ya es parte de una cultura de vida de nuestro pueblo", afirmó.

El sábado será la jornada central de los festejos. Desde las 9.30 se celebrará la misa en homenaje a los agricultores, seguida por el acto oficial y la bendición de semillas, herramientas y maquinarias. Luego, la plaza principal será escenario de una gran feria de artesanos y un festival folclórico gratuito con artistas de Salta y Jujuy. La jornada culminará con el tradicional “Gran Baile del Pimiento”.

Uno de los principales atractivos será el Circuito Productivo del Pimiento, que permitirá conocer cada etapa de elaboración del tradicional pimentón, desde los almácigos y el cultivo hasta el secado y la molienda.

Además de las actividades de la fiesta, Betti invitó a los visitantes a recorrer los principales atractivos turísticos de la zona. “Tenemos un clima magnífico y ya estamos recibiendo muchos visitantes de distintos puntos del país y también turistas extranjeros. Tenemos datos estadísticos de la hotelería que está con reservas en un 70%”, señaló.