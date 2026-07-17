Fuertes vientos y Zonda: rige alerta para distintas zonas de Salta este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por fuertes vientos y viento Zonda para este viernes 17 de julio en distintos sectores de la provincia de Salta.

En la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos rige una advertencia por vientos, con nivel amarillo durante la mañana y la noche, y alerta naranja durante la tarde.

También se prevé viento Zonda en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas, la alerta será amarilla durante parte de la jornada y alcanzará el nivel naranja durante la tarde.

Para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda.

Las condiciones pueden generar ráfagas intensas, polvo en suspensión, reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y una fuerte caída de la humedad.