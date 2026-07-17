Fuertes vientos y Zonda: rige alerta para distintas zonas de Salta este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por fuertes vientos y viento Zonda para este viernes 17 de julio en distintos sectores de la provincia de Salta.
En la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos rige una advertencia por vientos, con nivel amarillo durante la mañana y la noche, y alerta naranja durante la tarde.
También se prevé viento Zonda en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas, la alerta será amarilla durante parte de la jornada y alcanzará el nivel naranja durante la tarde.
Para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda.
Las condiciones pueden generar ráfagas intensas, polvo en suspensión, reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y una fuerte caída de la humedad.
La Provincia invertirá más de $200 millones para finalizar un Centro de Primera Infancia
Cómo solicitar el Bono Eléctrico de $150.000 para jubilados en Salta
Salta amaneció como la ciudad más calurosa del país
Alerta por incendio en el predio del aeropuerto: advierten riesgo extremo para los próximos díasSalta16/07/2026
Jueves con alertas meteorológicas en Salta: Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna
Atención: Estos son los jugadores de River que llegan a Salta
Eduardo Coudet confirmó la lista de futbolistas citados para el duelo de 16avos de final de Copa Argentina de este viernes en Salta.