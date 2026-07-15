"Salta Ciudad de las Peñas" volvió a reunir a vecinos y turistas en una noche de música y tradición

La propuesta "Salta Ciudad de las Peñas" volvió a convocar a una gran cantidad de salteños y turistas en la plazoleta IV Siglos, donde se vivió una nueva jornada dedicada al folclore y las tradiciones locales con la presentación de la Peña Boliche Balderrama.

Durante la velada actuaron Los Ceibales de Salta, la Comparsa Los Incas y el ballet La Guardia de Güemes, que ofrecieron un espectáculo de música, danza y color al aire libre para el disfrute de vecinos y visitantes.

El ciclo, impulsado por la Municipalidad de Salta en el marco de las vacaciones de invierno, se desarrolla con entrada libre y gratuita todos los martes y jueves de julio. La próxima presentación será este jueves con la Peña La Güemesiana.