Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 17 de julio para la oferta académica del segundo cuatrimestre.
"Salta Ciudad de las Peñas" volvió a reunir a vecinos y turistas en una noche de música y tradición
Municipios15/07/2026
El ciclo gratuito continuará todos los martes y jueves de julio en la plazoleta IV Siglos.
La propuesta "Salta Ciudad de las Peñas" volvió a convocar a una gran cantidad de salteños y turistas en la plazoleta IV Siglos, donde se vivió una nueva jornada dedicada al folclore y las tradiciones locales con la presentación de la Peña Boliche Balderrama.
Durante la velada actuaron Los Ceibales de Salta, la Comparsa Los Incas y el ballet La Guardia de Güemes, que ofrecieron un espectáculo de música, danza y color al aire libre para el disfrute de vecinos y visitantes.
El ciclo, impulsado por la Municipalidad de Salta en el marco de las vacaciones de invierno, se desarrolla con entrada libre y gratuita todos los martes y jueves de julio. La próxima presentación será este jueves con la Peña La Güemesiana.
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