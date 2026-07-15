La Municipalidad lanzó el Pago Semestral con 50% de descuento y hasta seis cuotas sin interés

El beneficio estará vigente hasta el 25 de agosto y alcanza a impuestos y tasas municipales correspondientes al segundo semestre.
Municipios15/07/2026

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La Municipalidad de Salta puso en marcha el Pago Semestral 2026, una iniciativa que permite a los contribuyentes regularizar los tributos del período julio-diciembre con importantes beneficios. La propuesta incluye un 50% de descuento en la cuota de diciembre y la posibilidad de financiar el pago en hasta seis cuotas sin interés.

El plan comprende el Impuesto a la Radicación de Automotores, Impuesto Inmobiliario, Tasa General de Inmuebles, Tasa de Protección de Personas y Bienes y Tasa de Protección Ambiental. El beneficio estará disponible hasta el 25 de agosto.

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Los pagos podrán realizarse de manera online mediante el Botón de Pago de la Municipalidad o de forma presencial en bancos y centros de cobro habilitados. Además, quienes necesiten asesoramiento podrán acercarse al Centro Cívico Municipal, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, el CIC de Unión o la Delegación Municipal de San Luis.

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