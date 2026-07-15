Últimos días para inscribirse a los cursos de la Escuela de Emprendedores

Los interesados podrán anotarse de manera presencial hasta el 17 de julio en la sede de Avenida Independencia 910, de 9 a 13 hs y de 15 a 19 hs. Como requisito, deberán ser mayores de 16 años y presentar fotocopia del DNI.

La propuesta incluye una amplia variedad de capacitaciones, entre ellas paisajismo y jardinería, marroquinería, peluquería, gastronomía, barbería, pintura decorativa, lengua de señas, Braille, informática y huertas urbanas, entre otras. En el caso de los cursos gastronómicos, también se solicita el Certificado de Manipulación de Alimentos.

Las clases comenzarán en agosto de 2026 y buscan brindar herramientas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos, con una oferta gratuita destinada a vecinos que deseen capacitarse y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Jueves 16 de julio

· Braille integral y estenográfico

· Matemáticas accesible en sistema Braille

· Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza inclusiva

· Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel inicial

· Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel avanzado

· Belleza de pies

· Técnica de manicura: Soft gel

· Manicura inicial

· Nail art 3D: Manicura 3D

· Técnica de manicura: Esculpidas en acrílico

· Operador de office: Herramientas en la nube

· Técnicas de mosaiquismo aplicada a la decoración

· Técnicas de revestimiento artístico con vidrio y cerámica

· Pintura sobre tela: Piezas exclusivas para el hogar

· Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales reciclados

· Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales en fibrofácil

· Introducción al paisajismo y jardinería

· Huertas urbanas y producción agroecológica

· Introducción al dibujo artístico y la pintura

Viernes 17 de julio

· Introducción a la Pastelería emprendedora

· Gastronomía tradicional y cultural del noroeste

· Pastelería Profesional para eventos

· Auxiliar en cocina

· Gastronomía profesional

· Marroquinería: accesorios escolares

· Diseño básico en Marroquinería para emprendedores

· Marroquinería Creativa: Fundas y Organizadores Colgantes

· Marroquinería: diseño de bolso y carteras

· Taller de peluquería: Técnicas en corte de cabello

· Formación en Peinados Profesionales

· Taller de peluquería: Técnicas de color

· Peluquería profesional unisex

· Recuperación capilar: tratamientos intensivos para cuidado del cabello

· Barbería y estética masculina moderna

· Colorimetría