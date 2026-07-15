Últimos días para inscribirse a los cursos de la Escuela de Emprendedores
Los interesados podrán anotarse de manera presencial hasta el 17 de julio en la sede de Avenida Independencia 910, de 9 a 13 hs y de 15 a 19 hs. Como requisito, deberán ser mayores de 16 años y presentar fotocopia del DNI.
La propuesta incluye una amplia variedad de capacitaciones, entre ellas paisajismo y jardinería, marroquinería, peluquería, gastronomía, barbería, pintura decorativa, lengua de señas, Braille, informática y huertas urbanas, entre otras. En el caso de los cursos gastronómicos, también se solicita el Certificado de Manipulación de Alimentos.
Las clases comenzarán en agosto de 2026 y buscan brindar herramientas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos, con una oferta gratuita destinada a vecinos que deseen capacitarse y generar nuevas oportunidades de trabajo.
Jueves 16 de julio
· Braille integral y estenográfico
· Matemáticas accesible en sistema Braille
· Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza inclusiva
· Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel inicial
· Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel avanzado
· Belleza de pies
· Técnica de manicura: Soft gel
· Manicura inicial
· Nail art 3D: Manicura 3D
· Técnica de manicura: Esculpidas en acrílico
· Operador de office: Herramientas en la nube
· Técnicas de mosaiquismo aplicada a la decoración
· Técnicas de revestimiento artístico con vidrio y cerámica
· Pintura sobre tela: Piezas exclusivas para el hogar
· Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales reciclados
· Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales en fibrofácil
· Introducción al paisajismo y jardinería
· Huertas urbanas y producción agroecológica
· Introducción al dibujo artístico y la pintura
Viernes 17 de julio
· Introducción a la Pastelería emprendedora
· Gastronomía tradicional y cultural del noroeste
· Pastelería Profesional para eventos
· Auxiliar en cocina
· Gastronomía profesional
· Marroquinería: accesorios escolares
· Diseño básico en Marroquinería para emprendedores
· Marroquinería Creativa: Fundas y Organizadores Colgantes
· Marroquinería: diseño de bolso y carteras
· Taller de peluquería: Técnicas en corte de cabello
· Formación en Peinados Profesionales
· Taller de peluquería: Técnicas de color
· Peluquería profesional unisex
· Recuperación capilar: tratamientos intensivos para cuidado del cabello
· Barbería y estética masculina moderna
· Colorimetría