Últimos días para inscribirse a los cursos de la Escuela de Emprendedores

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 17 de julio para la oferta académica del segundo cuatrimestre.
Municipios15/07/2026

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Los interesados podrán anotarse de manera presencial hasta el 17 de julio en la sede de Avenida Independencia 910, de 9 a 13 hs y de 15 a 19 hs. Como requisito, deberán ser mayores de 16 años y presentar fotocopia del DNI.

La propuesta incluye una amplia variedad de capacitaciones, entre ellas paisajismo y jardinería, marroquinería, peluquería, gastronomía, barbería, pintura decorativa, lengua de señas, Braille, informática y huertas urbanas, entre otras. En el caso de los cursos gastronómicos, también se solicita el Certificado de Manipulación de Alimentos.

Las clases comenzarán en agosto de 2026 y buscan brindar herramientas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos, con una oferta gratuita destinada a vecinos que deseen capacitarse y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Jueves 16 de julio

·         Braille integral y estenográfico

·         Matemáticas accesible en sistema Braille

·         Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza inclusiva

·         Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel inicial

·         Comunicación accesible: Lengua de Señas nivel avanzado

·         Belleza de pies

·         Técnica de manicura: Soft gel

·         Manicura inicial

·         Nail art 3D: Manicura 3D

·         Técnica de manicura: Esculpidas en acrílico

·         Operador de office: Herramientas en la nube

·         Técnicas de mosaiquismo aplicada a la decoración

·         Técnicas de revestimiento artístico con vidrio y cerámica

·         Pintura sobre tela: Piezas exclusivas para el hogar

·         Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales reciclados

·         Técnicas de pintura decorativa para emprender sobre materiales en fibrofácil

·         Introducción al paisajismo y jardinería

·         Huertas urbanas y producción agroecológica

·         Introducción al dibujo artístico y la pintura

Viernes 17 de julio

·         Introducción a la Pastelería emprendedora

·         Gastronomía tradicional y cultural del noroeste

·         Pastelería Profesional para eventos

·         Auxiliar en cocina

·         Gastronomía profesional

·         Marroquinería: accesorios escolares

·         Diseño básico en Marroquinería para emprendedores

·         Marroquinería Creativa: Fundas y Organizadores Colgantes

·         Marroquinería: diseño de bolso y carteras

·         Taller de peluquería: Técnicas en corte de cabello

·         Formación en Peinados Profesionales

·         Taller de peluquería: Técnicas de color

·         Peluquería profesional unisex

·         Recuperación capilar: tratamientos intensivos para cuidado del cabello

·         Barbería y estética masculina moderna

·         Colorimetría

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