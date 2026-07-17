El fuego no empieza solo: más del 60% de los incendios tiene origen humano

Más del 60% de los incendios forestales y de pastizales registrados en Salta tiene origen humano, de acuerdo con los antecedentes y relevamientos realizados por Bomberos de la Policía.

El jefe del cuerpo, comisario general Waldo Mercado, advirtió que la mayoría de los focos no responde a fenómenos naturales, sino a descuidos o prácticas que se realizan sin considerar las condiciones meteorológicas.

En Pelo y Barba por Aries, explicó que entre las causas más frecuentes se encuentra la quema de pastizales para favorecer el crecimiento de nuevos brotes destinados al ganado.

También mencionó las fogatas utilizadas para quemar basura y la eliminación de residuos mediante fuego, una práctica que se vuelve especialmente peligrosa cuando hay viento intenso y humedad baja.

“El viento arrastra hojas y restos encendidos, y eso hace que el fuego llegue rápidamente a los pastizales”, explicó.

Colillas y quemas que se salen de control

Otra causa habitual es el descarte de cigarrillos encendidos desde vehículos o en espacios con vegetación seca.

Aunque también pueden producirse incendios por hechos accidentales, como la caída de cables eléctricos, Mercado aclaró que estos episodios representan un porcentaje menor.

El riesgo aumenta durante jornadas de viento Zonda, calor y humedad extremadamente baja, ya que una pequeña llama puede propagarse en pocos minutos y alcanzar viviendas, tendidos eléctricos, rutas o instalaciones productivas.

Bomberos insistieron en que no deben realizarse quemas, fogatas ni tareas con fuego al aire libre mientras se mantengan las condiciones adversas.

También recomendaron no arrojar colillas, evitar quemar hojas o residuos y comunicar inmediatamente cualquier columna de humo para permitir una intervención temprana.