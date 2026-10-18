Expo NOA Construye llega a Salta: dos días de inversiones, negocios y desarrollo inmobiliario

Salta será sede de Expo NOA Construye 2026, un encuentro regional que reunirá a empresarios, desarrolladores inmobiliarios, profesionales e inversores para impulsar oportunidades en el sector de la construcción.

La actividad se realizará el jueves 22 y viernes 23 de octubre, en el Centro de Convenciones de Salta, con una agenda que incluirá exposiciones comerciales, conferencias, talleres técnicos y rondas de negocios.

La Municipalidad contará con un espacio de asesoramiento para quienes busquen desarrollar proyectos en la capital. Allí se brindará información sobre nuevas normativas urbanísticas, incentivos fiscales y programas municipales destinados a promover inversiones.

Durand participará de un panel sobre inversiones

El intendente Emiliano Durand participará el viernes 23 del panel El Estado como facilitador, junto a los intendentes de San Lorenzo, Manuel Saravia, y de Cerrillos, Enrique Borelli, además del ministro provincial de Infraestructura, Sergio Camacho.

El debate estará centrado en el papel de los gobiernos para facilitar proyectos y generar condiciones para el crecimiento urbano.

Quienes deseen asistir podrán consultar las modalidades de inscripción, costos y condiciones de acceso en la https://eventos.amautta.com.ar/new2026/NOAConstruye/.