El emotivo mensaje de Sáenz por el Día de la Madre: “Te extraño todos los días, mamá”

En el marco del Día de la Madre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que homenajeó a las madres salteñas y dedicó un mensaje especial a la suya.

La publicación reúne imágenes del mandatario junto a distintas mujeres y fotografías familiares, acompañadas por palabras de reconocimiento al amor y al acompañamiento de las madres.

“Hay amores que nos acompañan toda la vida, que nos enseñan, nos sostienen y dejan huellas que el tiempo no puede borrar”, expresó.

Sáenz también dedicó un saludo a quienes celebran esta fecha y recordó especialmente a las madres que ya no están físicamente, pero permanecen presentes en los recuerdos de sus familias.

El momento más personal llegó al referirse a su propia madre, la profesora Ana María Stiro, a quien llamó cariñosamente “gordita querida”.

“Y a vos, gordita querida, gracias por tanto amor, por tus valores, tus consejos y por haber sido siempre mi guía y mi gran ejemplo de vida. Te extraño todos los días y te llevo siempre conmigo, mamá”, escribió.

El gobernador cerró su publicación con un saludo por el Día de la Madre, en una fecha especialmente significativa para las familias argentinas.