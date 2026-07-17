El Zonda seguirá en Salta y anticipan un brusco descenso para el domingo

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El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que este viernes continuará la probabilidad de viento Zonda en Salta, con una temperatura máxima estimada en 34 grados y condiciones ventosas durante gran parte de la jornada.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, explicó que el fenómeno comenzó durante las últimas horas del jueves y estará acompañado por cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sector nornoroeste.

“Vamos a tener un fin de semana ventoso, con efecto Zonda para este viernes, el sábado y hasta la madrugada del domingo”, anticipó.

Para el sábado se espera una máxima cercana a los 30 grados y una mínima de 12, con cielo parcialmente nublado y persistencia de los vientos del nornoroeste.

El cambio más marcado llegará el domingo. Escobar señaló que la máxima descenderá hasta los 19 grados, aunque durante la madrugada todavía podrían registrarse vientos fuertes.

Hacia la mañana existe una baja probabilidad de precipitaciones y se prevé la rotación del viento hacia el sector sur. Ese cambio provocará el ingreso de aire más fresco, con ráfagas que también podrían alcanzar una intensidad moderada o fuerte.