Atención odontológica gratuita en Salta: dónde atenderse mientras el móvil municipal está suspendido

La Municipalidad de Salta informó que el Móvil Odontológico del Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá fuera de servicio por tareas de mantenimiento hasta el miércoles 21 de octubre. La atención se retomará el jueves 22, de 8 a 13.

Mientras tanto, los vecinos que necesiten atención odontológica gratuita podrán concurrir al consultorio fijo “Dra. Paola Corai”, ubicado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Benito, en avenida Discépolo esquina G. Mors, en la zona sudeste de la ciudad.

El consultorio atiende lunes, miércoles y viernes por la tarde, y martes y jueves por la mañana. Los turnos se entregan presencialmente a las 8.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivación de caries y extracciones dentales.

Para acceder al servicio es necesario presentar una fotocopia del DNI y el certificado de negativa de ANSES. También se solicita asistir con la boca higienizada.