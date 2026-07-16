El Partido de la Victoria de Salta respaldó a Kicillof: “Es el dirigente opositor más importante”

El Partido de la Victoria de Salta confirmó su alineamiento con Axel Kicillof y anunció que en agosto lanzará en la provincia una mesa del movimiento Derecho al Futuro, el espacio político encabezado por el gobernador bonaerense.

La presidenta del partido, Jorgelina “Koky” Juárez, sostuvo en N&N por Aries que el objetivo es construir una alternativa nacional frente al Gobierno de Javier Milei junto con otros partidos, movimientos y organizaciones sociales.

“Entendemos que hoy Axel es el dirigente opositor más importante”, afirmó Juárez. Según explicó, el Partido de la Victoria valora que Kicillof haya enfrentado las políticas nacionales mientras mantiene la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires.

Preparan un lanzamiento en Salta

La dirigente confirmó que durante agosto se realizará el lanzamiento de la mesa de Mujeres y Diversidades de Derecho al Futuro en Salta.

La organización contará con la participación de referentes del Partido de la Victoria, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Frente Grande y otras agrupaciones políticas y sociales.

Juárez mencionó entre las dirigentes involucradas a Verónica Caliva y Elia Fernández, y señaló que el espacio mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran incorporarse al armado opositor.

“No es una disputa de sellos”

Consultada por otros dirigentes salteños que también reivindican la representación de Derecho al Futuro, Juárez rechazó que exista una pelea por apropiarse del nombre del movimiento.

“No es una disputa de sellos ni nada que se le parezca”, planteó. Remarcó que el Partido de la Victoria fue uno de los primeros espacios convocados por funcionarios cercanos a Kicillof, pero aclaró que el objetivo no es presentar esa relación como un triunfo partidario.

“Un triunfo será cuando podamos derrotar al Gobierno de Javier Milei”, expresó.

El peronismo y la interna provincial

Juárez también se refirió a la crisis interna del Partido Justicialista de Salta y sostuvo que el peronismo excede a una estructura partidaria.

“El peronismo no es un partido político, siempre ha sido un movimiento”, afirmó. En ese sentido, señaló que el Partido de la Victoria pretende participar en la reconstrucción de una representación política ligada a los trabajadores y a los sectores afectados por el ajuste.

La dirigente evitó profundizar sus diferencias anteriores con otros referentes del justicialismo salteño y sostuvo que esas discusiones deberían considerarse superadas ante la necesidad de organizar una oposición nacional.