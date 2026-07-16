Jueves con alertas meteorológicas en Salta: Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna
Salta16/07/2026Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por viento Zonda y fuertes vientos en distintas regiones de Salta durante este jueves.
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