Jueves con alertas meteorológicas en Salta: Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas naranja y amarilla por viento Zonda y por vientos intensos que afectarán diferentes sectores de la provincia de Salta entre hoy y el sábado.

En los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, el organismo prevé la presencia de viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h.

El SMN advirtió que este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un brusco aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, incrementando además el riesgo de incendios.

En tanto, para la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones de mayor intensidad se concentrarán entre este jueves y viernes, mientras que durante el sábado la situación tenderá a mejorar gradualmente, aunque persistirán algunos sectores bajo vigilancia meteorológica.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.