"Las Malvinas son argentinas": la bandera que desplegaron los jugadores tras el partido

Argentina llegó a la final del Mundial, por segundo año consecutivo, y en una semifinal especial luego de darle vuelta el partido a Inglaterra.

Mientras los jugadores ingleses se retiraban del campo de juego, los argentinos se dirigieron al extremo opuesto, para celebrar con su público.

Allí, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un trapo que decía "Las Malvinas son argentinas", en alusión al histórico reclamo de soberanía sobre las islas, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982.

Si bien en la previa del encuentro mucho se habló acerca de que era tan solo un partido y no un combate, lo cierto es que claramente los futbolistas tuvieron bien presente el hecho. Incluso los héroes de Malvinas, a través de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, publicaron un mensaje en el que pidieron evitar que el partido sea interpretado como una "revancha", sino que sea usado como "un puente para malvinizar y para recordar al mundo" que el reclamo nacional sigue vigente.