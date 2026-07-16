El municipio reclamó a Nación por la falta de fondos: “Ni un centavo”

La Municipalidad de Salta cuestionó la falta de asistencia económica del Gobierno nacional y aseguró que, desde el inicio de la actual gestión, no recibió fondos para obras ni para programas sociales.

La crítica fue formulada por el subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, en N&N por Aries, al presentar el nuevo programa Garrafa Municipal.

“Desde que empezó la gestión no se ha recibido un centavo, ni a nivel obras, ni a nivel ayuda social, ni a ningún tipo de nivel”, sostuvo el funcionario.

Un municipio con más demanda social

Linares vinculó la falta de transferencias con el crecimiento de la asistencia que debe brindar la Municipalidad frente a la crisis económica.

Según explicó, Salta Capital no está aislada de la situación nacional y cada vez más familias necesitan ayuda para cubrir gastos básicos.

En ese contexto, el municipio puso en marcha distintas medidas, entre ellas el Operativo Bajo Cero, el hogar nocturno, los puntos de entrega alimentaria, la Boutique Social y, ahora, la Garrafa Municipal.

La Garrafa Municipal como respuesta

El nuevo programa otorgará una recarga gratuita mensual de una garrafa de diez kilos durante cuatro meses.

La primera etapa alcanzará a entre 200 y 230 familias de la ciudad, que deberán cumplir requisitos de ingresos, composición familiar y falta de acceso a la red de gas natural.

Linares afirmó que la medida busca aliviar el bolsillo de los hogares que no pueden afrontar una recarga mensual, cuyo valor ronda los $22.000.

El subsecretario insistió en que el municipio trabaja en coordinación con el Gobierno provincial, pero sin apoyo económico de Nación.

“La crisis ya golpea a los que menos tienen”

Linares consideró que el deterioro económico afecta con mayor fuerza a las familias de menores ingresos y cuestionó a quienes “miran para otro lado” frente a esa realidad.

También defendió la administración municipal al señalar que el orden financiero permite destinar recursos a programas de asistencia.

La Municipalidad espera medir la demanda real a partir de la inscripción al programa Garrafa Municipal, prevista entre el 20 y el 24 de julio en el Centro Cívico Municipal.