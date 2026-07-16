“Estamos agradecidísimos”: la emoción de un veterano tras el triunfo argentino ante Inglaterra

A 44 años de una herida que sigue abierta en la memoria argentina, el fútbol volvió a cruzar dos historias marcadas por el pasado. El triunfo de la Selección ante Inglaterra no fue solamente un resultado deportivo para muchos argentinos, sino también un momento cargado de simbolismo. Para los veteranos de la Guerra de Malvinas, la emoción tuvo un significado especial.

Juan Guanuco, veterano de guerra, habló en Aries sobre ese sentimiento que atravesó a quienes combatieron en 1982 y a quienes aún hoy mantienen viva la memoria de los 649 héroes argentinos caídos en las islas.

“Argentina e Inglaterra siempre fue algo atípico desde después del 82. Nosotros somos conscientes de todo lo que pasó. Los jugadores pasaron el trapo, como se dice, en la cancha, y lo mostraron porque lo sienten así”, expresó.

“Sabemos que esto es un partido, nada más. No es una guerra. Pero también sabemos que nuestra causa se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia y con nuestra historia. Malvinas es una causa nacional”, sostuvo.

El veterano aseguró que el encuentro despertó una sensación difícil de explicar: una especie de revancha simbólica, una caricia para una historia que sigue presente. “Es como una batalla ganada. Pelearon por nuestros 649 héroes”, remarcó.

Más allá de las diferencias políticas y sociales, Guanuco destacó el poder de unión que tiene Malvinas y el deporte. "Malvinas nos une. Malvinas es una causa nacional, nos unimos todos los argentinos: el pobre, el rico, el peronista, el radical, todos juntos”, afirmó.

Pero detrás de la emoción también existe una lucha diaria. Los veteranos continúan trabajando para mantener viva la memoria y transmitir la historia a las nuevas generaciones.

Malvinas en las escuelas

“Hace más de 25 años venimos trabajando en las escuelas. La ministra Fiore nos abrió las puertas de todas las escuelas de la provincia para poder hablar de Malvinas”, contó. A través de charlas y actividades educativas, buscan que los jóvenes conozcan lo ocurrido y comprendan el valor de la memoria.

Salud, una deuda con nuestros veteranos

“De los 514 veteranos que hay en toda la provincia, te puedo decir que aproximadamente el 75% estamos medicados. Todos tenemos alguna patología, alguna enfermedad prevalente, pero entre todos nos contenemos”, explicó.

Y en esa contención aparece uno de los vínculos más fuertes que construyeron durante décadas: el acompañamiento entre compañeros. “Después de 44 años, creo que el mejor psicólogo es el mismo veterano de guerra. Es poder descargarte con otro que entiende lo que sentís, esos temas y esas cosas emotivas que pasan por nuestra patria”, concluyó.

Una historia donde fútbol, memoria y Malvinas volvieron a encontrarse. Porque para quienes llevan aquella bandera en el corazón, cada homenaje es una forma de recordar que la causa sigue viva.