Morales: “Cuando reclamaba por la Ruta 34, Alberto Fernández me pedía liberar a Milagro Sala”

El exgobernador de Jujuy Gerardo Morales aseguró que, durante la presidencia de Alberto Fernández, los pedidos para retomar las obras de la Ruta Nacional 34 eran condicionados a la situación judicial de Milagro Sala.

La afirmación la realizó en Aries, al referirse a la relación con los distintos gobiernos nacionales, Morales sostuvo que la mayor parte de los proyectos de infraestructura ejecutados durante su gestión se financiaron con fondos provinciales.

El reclamo por la Ruta Nacional 34

Morales señaló que la Nación tuvo una participación limitada en las obras realizadas en Jujuy.

Recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri consiguió avanzar con la renovación del aeropuerto provincial, aunque cuestionó que la asistencia económica nacional resultara insuficiente.

Luego apuntó directamente contra la gestión de Alberto Fernández.

“Cada vez que yo iba a pedirle que retomemos la 34, me pedía la libertad de Milagro Sala”, afirmó Morales.

El exgobernador sostuvo que rechazó ese planteo porque consideraba que la situación judicial de la dirigente social era un asunto “innegociable”.

Una acusación política de alto impacto

La declaración plantea que la continuidad de una obra vial estratégica habría quedado vinculada a una condición política relacionada con una causa judicial.

La Ruta Nacional 34 es uno de los corredores más importantes del norte argentino. Conecta distintas localidades de Jujuy y Salta, soporta un elevado tránsito de cargas y constituye una vía central para la actividad productiva y fronteriza.

Morales no precisó durante la entrevista cuándo se habría producido el planteo ni en qué reuniones concretas, pero afirmó que ocurrió en reiteradas oportunidades al reclamar la reactivación de las obras.

La mirada de Morales sobre Milagro Sala

El exmandatario también volvió a cuestionar a la dirigente social y la acusó de haber manejado una estructura de poder paralela en Jujuy durante los gobiernos kirchneristas.

Según Morales, la principal diferencia entre Sala y otros dirigentes sociales o gremiales que protagonizaron conflictos en la provincia estuvo relacionada con el manejo de recursos públicos y el enriquecimiento personal.

Las referencias reavivan una disputa política y judicial que atravesó sus dos mandatos y marcó su relación con el kirchnerismo.

Obras financiadas por Jujuy

Morales utilizó el ejemplo del Centro Cultural Lola Mora para remarcar que su administración avanzó con proyectos de infraestructura sin depender de transferencias nacionales.

Aseguró que el museo, la recuperación del Cabildo, la construcción de escuelas y el nuevo hospital de Libertador General San Martín fueron ejecutados con recursos de la provincia.

La entrevista dejó así dos planos: la promoción de una obra cultural de alcance internacional y una fuerte acusación política sobre la relación entre el gobierno jujeño y la administración de Alberto Fernández.