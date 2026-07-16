Inglaterra respondió a la bandera por Malvinas: "son nuestras"

El gobierno británico reaccionó luego de que integrantes de la Selección Argentina exhibieran una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en un gesto de reivindicación de soberanía durante los festejos por la clasificación a la final del Mundial 2026.

Según informó el medio británico Sky News, un vocero de Downing Street afirmó: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”. Además, aseguró que la posición del Reino Unido “no ha cambiado” y que el compromiso con los habitantes del archipiélago continúa siendo “inquebrantable”.