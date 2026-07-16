El presidente de LLA y diputado provincial consideró que “se subestima a la gente” cuando se dice que los logros libertarios todavía no se ven.
Inglaterra respondió a la bandera por Malvinas: "son nuestras"
Política16/07/2026
Desde Downing Street ratificaron su postura sobre la soberanía de las islas luego del mensaje desplegado por la Selección Argentina tras la victoria ante Inglaterra.
El gobierno británico reaccionó luego de que integrantes de la Selección Argentina exhibieran una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en un gesto de reivindicación de soberanía durante los festejos por la clasificación a la final del Mundial 2026.
Según informó el medio británico Sky News, un vocero de Downing Street afirmó: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”. Además, aseguró que la posición del Reino Unido “no ha cambiado” y que el compromiso con los habitantes del archipiélago continúa siendo “inquebrantable”.
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