Frío extremo y nieve: dos pasos internacionales permanecen cerrados

El Paso Internacional de Jama continuará cerrado este jueves debido al temporal de nieve y la inestabilidad climática que afectan la alta montaña, según el parte actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy.

La misma situación se registra en el Paso Socompa, donde también permanece suspendido el tránsito por las condiciones meteorológicas adversas, con frío extremo y vientos que podrían alcanzar los 105 km/h.

En tanto, el Paso de Sico permanece habilitado entre las 9 y las 19, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución por la presencia de hielo sobre la calzada.

Demoras en Aguas Blancas

El informe también advierte que tanto en el Paso Internacional Aguas Blancas–Bermejo como en el Puerto Chalanas se registran demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional y al refuerzo de los operativos de seguridad.

Por otra parte, permanecen habilitados:

Salvador Mazza – Yacuiba , las 24 horas.

, las 24 horas. El Condado – La Mamora , las 24 horas.

, las 24 horas. Misión La Paz – Pozo Hondo, de 7 a 20 horas.

Finalmente, el parte oficial informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.