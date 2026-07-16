Frío extremo y nieve: dos pasos internacionales permanecen cerrados

El informe oficial mantiene inhabilitados los cruces de Jama y Socompa, mientras que en Aguas Blancas recomiendan prever demoras por controles de Gendarmería.
Salta16/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama

El Paso Internacional de Jama continuará cerrado este jueves debido al temporal de nieve y la inestabilidad climática que afectan la alta montaña, según el parte actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy.

La misma situación se registra en el Paso Socompa, donde también permanece suspendido el tránsito por las condiciones meteorológicas adversas, con frío extremo y vientos que podrían alcanzar los 105 km/h.

En tanto, el Paso de Sico permanece habilitado entre las 9 y las 19, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución por la presencia de hielo sobre la calzada.

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Demoras en Aguas Blancas

El informe también advierte que tanto en el Paso Internacional Aguas Blancas–Bermejo como en el Puerto Chalanas se registran demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional y al refuerzo de los operativos de seguridad.

Por otra parte, permanecen habilitados:

  • Salvador Mazza – Yacuiba, las 24 horas.
  • El Condado – La Mamora, las 24 horas.
  • Misión La Paz – Pozo Hondo, de 7 a 20 horas.

Finalmente, el parte oficial informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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