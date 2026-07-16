Acampan desde el lunes por River: este jueves venderán las últimas entradas en el Martearena

La espera está por terminar para los hinchas de River Plate que permanecen desde el lunes en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena. Luego de cuatro días de vigilia, este jueves a las 10 comenzará la venta presencial de entradas para el encuentro frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Los primeros simpatizantes llegaron el lunes para asegurarse un lugar en la fila y, con el paso de las horas, el acampe fue creciendo. Carpas, reposeras, frazadas y termos con mate forman parte del paisaje en las afueras del estadio, donde los fanáticos soportaron las bajas temperaturas para no perder su ubicación.

La expectativa aumentó después de que las entradas disponibles a través de la venta online se agotaran en menos de 24 horas. Esa situación convirtió a la venta presencial en la última oportunidad para muchos hinchas que no lograron adquirir su ticket por internet.

Durante la espera, el clima fue de camaradería entre los simpatizantes. En la noche del miércoles, varios siguieron desde la vereda el partido entre Argentina e Inglaterra para no abandonar la fila y mantener su lugar de cara al inicio del expendio.

La venta presencial se realizará desde las 10 en la boletería Norte del estadio Padre Ernesto Martearena. Según informó la organización, no habrá venta de entradas el viernes, día del partido, por lo que la jornada de este jueves será la última oportunidad para quienes deseen acompañar a River en su presentación en Salta.