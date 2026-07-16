Por la final del Mundial, reprogramaron el Encuentro Provincial de Artesanos en La Caldera

La Municipalidad de La Caldera confirmó que el 23.º Encuentro Provincial de Artesanos se realizará los días 25 y 26 de julio, luego de ser reprogramado por la disputa de la final de la Copa del Mundo.

La decisión busca evitar que la definición del torneo, prevista para este domingo, afecte la convocatoria de una de las actividades culturales y turísticas más tradicionales del municipio.

Qué actividades habrá

La programación comenzará el 25 de julio con la recepción del primer turista de la temporada de invierno.

Ese mismo día se desarrollará el tradicional Concurso del Bollo Casero, con categorías con y sin chicharrón, además de una competencia de masas dulces.

Durante las dos jornadas habrá una amplia exposición y venta de artesanías y productos regionales.

La propuesta también incluirá un patio de comidas y espectáculos en vivo.

La actividad forma parte de la agenda de invierno de La Caldera y busca fortalecer el movimiento turístico y comercial durante las vacaciones.