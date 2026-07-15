Reconocen que Salta perdió competitividad por el contexto económico, pero apuesta a su oferta turística

El fin de semana largo por el 9 de Julio y el inicio de las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo para el turismo en Salta. Según referentes del sector, la ocupación hotelera llegó al 80% en la ciudad y rondó entre el 65% y el 69% en el resto de la provincia, cifras alentadoras tras un primer semestre marcado por la caída del consumo.

Con el receso invernal ya en marcha en varias provincias, las epectativas son que el movimiento turístico continúe durante todo julio. En diálogo con Agenda Abierta, Facundo Assaf, Presidente de la Cámara de Turismo de Salta destacó que hoy el viajero elige hacer escapadas más cortas, pero con mayor frecuencia, una tendencia que favorece a destinos como Salta.

Además, remarcó que la provincia mantiene una posición consolidada como uno de los principales destinos turísticos del país. Aunque reconoce que el contexto económico presenta desafíos para la actividad, Assaf aseguró que la apuesta está en fortalecer la calidad de los servicios, innovar y ofrecer experiencias que mantengan a Salta entre las preferencias de los turistas nacionales e internacionales.