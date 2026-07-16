Llegan turistas a Salta, recorren la ciudad y continúan camino a Jujuy

El movimiento turístico empezó a sentirse desde temprano en el centro de la ciudad de Salta, con familias que llegaron desde Córdoba y Buenos Aires para pasar algunas horas o días en la capital antes de continuar viaje hacia Jujuy e Iruya.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, visitantes que caminaban por calle Caseros y los alrededores de la Plaza 9 de Julio contaron cómo organizaron sus recorridos por el norte argentino.

Una familia proveniente de Córdoba arribó cerca de las 8 de la mañana y, mientras buscaba la dirección del alojamiento, adelantó que permanecerá en Salta antes de realizar una excursión a Jujuy.

También tiene previsto visitar la Virgen del Cerro y definir dónde verá la final del Mundial entre Argentina y España.

Salta como escala del viaje

Otro grupo de turistas, llegado desde Buenos Aires, contó que venía de Cafayate y que continuaría rumbo a Iruya.

Los visitantes explicaron que habían llegado a la región con la intención de recorrer distintos destinos del norte y que Salta formaba parte de un circuito más amplio.

“Venimos de Cafayate y de acá vamos para Iruya”, señalaron antes de retomar el viaje.

El Mundial también condiciona los recorridos

Los turistas también reconocieron que organizaron parte del itinerario para no perderse los partidos de la Selección argentina.

El grupo que llegó desde Buenos Aires contó que aceleró el recorrido para llegar a tiempo a un bar y ver la semifinal frente a Inglaterra.

Después del triunfo argentino, participaron de los festejos y retomaron la visita por la ciudad durante la mañana.