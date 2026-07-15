Con carpas y reposeras, hinchas de River ya hacen fila en el Martearena

La expectativa por el partido entre River Plate y Aldosivi ya se siente en las inmediaciones del estadio Padre Ernesto Martearena, donde varios hinchas comenzaron a acampar este miércoles para asegurarse una entrada.

Las imágenes muestran carpas, vehículos, motocicletas, reposeras y banderas millonarias instaladas junto al predio, pese a que la venta presencial recién comenzará el jueves.

La Agencia Provincial Salta Deportes confirmó que los simpatizantes de River podrán adquirir sus localidades el jueves 16 de julio, de 10 a 17, en la boletería Norte del estadio, con ingreso por avenida Fernández Molina.

La fila comenzó un día antes

El agotamiento de las entradas disponibles por internet en menos de 24 horas incrementó la presión sobre la venta presencial.

Ante el temor de quedarse sin tickets, algunos fanáticos decidieron llegar con anticipación y pasar la noche en las inmediaciones del estadio. En el lugar desplegaron carpas y elementos para soportar el frío de la madrugada salteña.

La escena recuerda las grandes convocatorias que genera River cada vez que juega en la provincia, especialmente entre quienes llegan desde el interior y necesitan asegurar su lugar antes de regresar a sus localidades.

Precios y formas de pago

Las entradas tendrán los siguientes valores:

Menores de hasta 11 años: $45.000

$45.000 Popular: $55.000

$55.000 Platea preferencial de River: $75.000

$75.000 Platea techada: $95.000

Los tickets podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que las boleterías estarán equipadas con posnet.

Desde la organización remarcaron que no habrá venta de entradas el viernes, día del encuentro.

El partido

River y Aldosivi se enfrentarán el viernes en el estadio Martearena por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mientras el equipo se prepara para el encuentro, en Salta el partido ya empezó a jugarse fuera de la cancha: con hinchas dispuestos a soportar horas de espera y una noche fría por conseguir una entrada.