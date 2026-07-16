Dos barrios de Salta quedarán sin el beneficio del 100% en la factura de agua

Lanzan la "Garrafa Municipal" para familias sin acceso a la red de gas
Ivana ChañiSalta16/07/2026
La iniciativa estará destinada a hogares numerosos y de ingresos limitados que todavía no cuentan con conexión domiciliaria de gas natural.
CoSAySa informó que, por disposición del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), 495 usuarios de los barrios Santa Victoria y 25 de Mayo de la ciudad de Salta dejarán de contar con la reducción del 100% en la factura del servicio de agua. La decisión fue establecida mediante la Resolución N° 708/2026.
A partir de la entrada en vigencia de la medida, los usuarios alcanzados volverán a recibir la facturación del servicio sin el descuento total que regía hasta el momento. Desde la empresa prestataria indicaron que la modificación responde a lo dispuesto por el ENRESP y que comenzará a aplicarse conforme a los términos establecidos en la resolución oficial.