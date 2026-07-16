Dos barrios de Salta quedarán sin el beneficio del 100% en la factura de agua

CoSAySa informó que, por disposición del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), 495 usuarios de los barrios Santa Victoria y 25 de Mayo de la ciudad de Salta dejarán de contar con la reducción del 100% en la factura del servicio de agua. La decisión fue establecida mediante la Resolución N° 708/2026.

A partir de la entrada en vigencia de la medida, los usuarios alcanzados volverán a recibir la facturación del servicio sin el descuento total que regía hasta el momento. Desde la empresa prestataria indicaron que la modificación responde a lo dispuesto por el ENRESP y que comenzará a aplicarse conforme a los términos establecidos en la resolución oficial.