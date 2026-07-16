Hoteles de Salta podrán pagar menos por la luz en temporada baja

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) creó un Régimen Especial de Adecuación de Potencia Contratada para los prestadores de servicios de alojamiento turístico de la provincia. La medida, oficializada este jueves mediante la Resolución N° 1099/2026 publicada en el Boletín Oficial, busca brindar mayor flexibilidad a un sector cuya demanda eléctrica varía significativamente entre la temporada alta y la baja.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los establecimientos habilitados podrán modificar la potencia contratada de su suministro eléctrico hasta dos veces por año calendario, con un intervalo mínimo de seis meses entre cada cambio. Según el ENRESP, esta herramienta permitirá que hoteles y otros alojamientos eviten afrontar costos por una capacidad eléctrica superior a la que realmente utilizan durante los períodos de menor actividad.

La normativa también autoriza a los prestadores turísticos a solicitar el cambio de la fecha de vencimiento de sus facturas de EDESA, pudiendo optar por cualquier día comprendido entre el 20 y el 30 de cada mes. Además, la distribuidora deberá implementar un procedimiento administrativo, tanto presencial como digital, para gestionar estas solicitudes y reportar periódicamente al organismo regulador el funcionamiento del nuevo régimen.