Fuertes vientos provocaron cortes de luz en Salta

Los intensos vientos que afectan a gran parte de la provincia provocaron distintos inconvenientes en la red eléctrica, generando cortes de energía en varias localidades y barrios de la ciudad de Salta. Según informó EDESA, la caída de árboles y el corte de conductores dañaron las instalaciones, afectando el suministro en Los Toldos, El Arazay y en los barrios 31 de Octubre, Santa Ana, Estación Alvarado y zonas aledañas de la Capital.

La empresa señaló que cuadrillas técnicas trabajan en la reparación de la infraestructura dañada y que el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina en algunos sectores. Sin embargo, advirtió que, mientras continúe vigente la alerta por fuertes vientos, podrían producirse nuevas interrupciones debido a la caída de ramas o árboles sobre las líneas eléctricas.

Ante este escenario, EDESA pidió a la comunidad extremar las medidas de precaución: evitar el contacto con cables caídos o instalaciones dañadas, no retirar ramas que hayan quedado sobre tendidos eléctricos, asegurar objetos que puedan volarse y permanecer en lugares seguros durante las ráfagas más intensas. Además, recordó que los usuarios pueden reportar inconvenientes a través de sus canales oficiales de atención.