Aguas del Norte informó cortes y baja presión en sectores de la capital

Una falla en un equipo de impulsión afecta este viernes el servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad de Salta, donde se registran baja presión y cortes mientras personal de Aguas del Norte trabaja para resolver el inconveniente.

Según informó la empresa, la afectación alcanza a las zonas de Policial, Sección F, Reyes de Bélgica, Costanera, Aerolíneas, Vialidad, Agua y Energía y Villa Esperanza.

La prestataria explicó que el problema se originó por una falla en un equipo de impulsión, situación que obligó a reducir el suministro hasta completar las tareas de reparación.

De acuerdo con el parte oficial, está previsto que el servicio comience a normalizarse a partir de las 14 horas de este viernes 17 de julio, aunque la recuperación podría ser paulatina según cada sector.

Mientras duren los trabajos, Aguas del Norte recordó que los usuarios que lo necesiten podrán solicitar abastecimiento mediante camiones cisterna.

La empresa recomendó además hacer un uso racional del agua disponible hasta que el suministro quede completamente restablecido.