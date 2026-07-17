Bolardos, autos y un solo carril: Bomberos advierte por las demoras para sacar las autobombas

La reducción de la calzada y la colocación de bolardos en las inmediaciones del cuartel central de Bomberos de la Policía generan dificultades para la salida de autobombas durante las emergencias.

El jefe del cuerpo, comisario general Waldo Mercado, confirmó que las modificaciones realizadas en las calles cercanas al destacamento limitaron considerablemente el espacio disponible para circular.

El cuartel se encuentra en calle Deán Funes 295, desde donde las unidades deben desplazarse hacia calle Córdoba para dirigirse a distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Mercado explicó que la presencia de estructuras metálicas utilizadas como separación entre la vereda y la calle redujo la circulación a prácticamente un solo carril.

“En momentos de emergencia se obstaculiza mucho el tránsito y el desplazamiento”, sostuvo.

Las demoras aumentan en los horarios escolares

El problema se agrava al mediodía y durante los horarios de entrada y salida de alumnos de los establecimientos educativos ubicados en la zona.

La presencia de vehículos estacionados o detenidos para retirar a los estudiantes provoca congestionamientos y dificulta el paso de las autobombas, que necesitan mayor espacio por sus dimensiones.

Mercado señaló que estas demoras afectan directamente la capacidad de respuesta ante incendios, rescates u otras emergencias.