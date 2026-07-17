La historia detrás del regalo de la AFA: alumnos caminan 14 kilómetros para ir a la escuela

Detrás del video que emocionó al presidente de la AFA hay una realidad que se repite todos los días en la Quebrada del Toro. Los alumnos de la Escuela N° 4526 de El Rosal deben recorrer largos caminos para llegar a clases. Algunos caminan cerca de una hora y otros completan hasta 14 kilómetros diarios entre ida y vuelta para poder estudiar.

La directora Sandra Segovia explicó que muchas familias viven del pastoreo y, según la época del año, se trasladan con sus animales hacia puestos ubicados en zonas más altas de la montaña. Allí permanecen durante semanas buscando pasturas, mientras los chicos hacen enormes esfuerzos para asistir a la escuela. El establecimiento, además, funciona con modalidad de albergue para algunos estudiantes que permanecen allí de lunes a viernes.

A esa realidad se suma el aislamiento geográfico. El paraje se encuentra a unos 100 kilómetros de Campo Quijano y solo puede accederse por caminos de tierra, varios de ellos en mal estado. No existe transporte público y el traslado depende exclusivamente de vehículos particulares. Aunque la directora destacó que El Rosal logró mejorar su infraestructura gracias a gestiones realizadas durante años, advirtió que otras escuelas rurales de la zona presentan un importante deterioro y enfrentan condiciones aún más difíciles.