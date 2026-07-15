La comunidad Lule insiste con el veto de la ley que cede tierras a Tigres Rugby Club

La comunidad Lule de Finca Las Costas redobló su reclamo contra la ley que autoriza al Gobierno provincial a ceder en comodato tierras al Tigres Rugby Club y pidió al gobernador Gustavo Sáenz que vete la norma antes de que venza el plazo legal para su promulgación.

En N&N por Aries, la dirigente Estela Torres sostuvo que la comunidad ya presentó un pedido formal en Casa de Gobierno y que, hasta el momento, no recibió ninguna respuesta.

"Creemos que es injusto porque existen amparos judiciales que impiden intervenir ese territorio por tratarse de una reserva natural", afirmó.

Denuncian un trato desigual

La referente cuestionó que mientras la comunidad enfrenta restricciones para ampliar o mejorar sus viviendas, el proyecto permitiría desarrollar infraestructura deportiva dentro del mismo sector.

"Nos impiden hacer mejoras en nuestras casas, pero a un club sí le permitirían construir un predio que demandará mucha agua y puede generar un impacto ambiental", planteó.

Según explicó, la preocupación no se limita a la cuestión territorial, sino también a la preservación de una reserva hídrica ubicada en la zona de San Lorenzo.

Esperan una definición del Ejecutivo

El plazo para que el Poder Ejecutivo decida si promulga o veta la ley vence este jueves.

Mientras esperan esa resolución, la comunidad anticipó que continuará con las acciones para impedir que avance la cesión de los terrenos.

"Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos ancestrales y la reserva hídrica", aseguró Torres.