La comunidad Lule insiste con el veto de la ley que cede tierras a Tigres Rugby Club

En la víspera del vencimiento del plazo para promulgar la norma, la comunidad volvió a rechazar la cesión de terrenos en Finca Las Costas y advirtió que seguirá defendiendo la reserva hídrica.
 
Salta15/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La comunidad Lule de Finca Las Costas redobló su reclamo contra la ley que autoriza al Gobierno provincial a ceder en comodato tierras al Tigres Rugby Club y pidió al gobernador Gustavo Sáenz que vete la norma antes de que venza el plazo legal para su promulgación.

En N&N por Aries, la dirigente Estela Torres sostuvo que la comunidad ya presentó un pedido formal en Casa de Gobierno y que, hasta el momento, no recibió ninguna respuesta.

"Creemos que es injusto porque existen amparos judiciales que impiden intervenir ese territorio por tratarse de una reserva natural", afirmó.

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Denuncian un trato desigual

La referente cuestionó que mientras la comunidad enfrenta restricciones para ampliar o mejorar sus viviendas, el proyecto permitiría desarrollar infraestructura deportiva dentro del mismo sector.

"Nos impiden hacer mejoras en nuestras casas, pero a un club sí le permitirían construir un predio que demandará mucha agua y puede generar un impacto ambiental", planteó.

Según explicó, la preocupación no se limita a la cuestión territorial, sino también a la preservación de una reserva hídrica ubicada en la zona de San Lorenzo.

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Esperan una definición del Ejecutivo

El plazo para que el Poder Ejecutivo decida si promulga o veta la ley vence este jueves.

Mientras esperan esa resolución, la comunidad anticipó que continuará con las acciones para impedir que avance la cesión de los terrenos.

"Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos ancestrales y la reserva hídrica", aseguró Torres.

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