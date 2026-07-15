Programa Hogar: denuncian que más de 115.000 salteños perdieron el subsidio para la garrafa

La presidenta de Codelco (Comité de Defensa del Consumidor), Natalia Sánchez, advirtió en Aries que más de 115.000 salteños habrían quedado sin el subsidio del Programa Hogar, destinado a quienes no cuentan con acceso a la red de gas natural. Según explicó, tras la implementación del nuevo sistema de inscripción, miles de beneficiarios dejaron de percibir la ayuda económica para la compra de garrafas, una situación que calificó como "preocupante" en plena temporada de bajas temperaturas.

La dirigente cuestionó que el trámite de reinscripción sea principalmente online, ya que muchas familias del interior provincial no cuentan con acceso a internet o tienen dificultades para completar el proceso. "En Salta hay localidades donde la gente ni siquiera tiene conectividad. De esta manera se termina dejando afuera a los sectores más vulnerables", sostuvo. Además, afirmó que la difusión del cambio fue insuficiente y que muchas personas se enteraron de que habían perdido el beneficio recién cuando dejaron de cobrarlo.

Sánchez también reclamó mayor transparencia al Gobierno nacional al señalar que no se informan las causas de los rechazos de las solicitudes ni existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas que lograron reinscribirse. En ese marco, consideró que el reempadronamiento "parece más una herramienta para reducir la cantidad de subsidios que un proceso de ordenamiento" y anticipó que, si no obtienen respuestas, Codelco analiza presentar un nuevo amparo judicial para restituir el beneficio a las familias afectadas.