Cómo solicitar el Bono Eléctrico de $150.000 para jubilados en Salta

El crédito se aplicará en tres cuotas de $50.000 sobre las facturas de EDESA. Podrán solicitarlo quienes cobran la jubilación mínima y el bono nacional.
 
Salta17/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ente Regulador de los Servicios Públicos habilitó la inscripción al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026, una ayuda de hasta $150.000 destinada exclusivamente al pago del servicio de energía.

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo de $411.000, más el bono extraordinario de $70.000, con ingresos totales de hasta $481.000 mensuales.

El crédito se acreditará en tres cuotas de $50.000, correspondientes a julio, agosto y septiembre, y se descontará directamente de las facturas del suministro eléctrico.

Quiénes pueden solicitarlo

Para acceder, los interesados deberán:

  • Cobrar la jubilación o pensión mínima, más el bono extraordinario.
  • Ser titulares de un único suministro residencial.
  • Tener la factura de electricidad a su nombre.
  • Presentar el último recibo de haberes, DNI y última boleta de luz.

El beneficio no será entregado en efectivo ni podrá transferirse a otro domicilio o suministro.

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Cómo se aplicará el crédito

Los fondos se utilizarán exclusivamente para cancelar facturas del servicio eléctrico.

Si después de pagar la boleta queda un saldo a favor, podrá aplicarse a facturas posteriores o a planes de pago vigentes con la distribuidora, hasta completar los $150.000.

El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que el beneficio tendrá carácter retroactivo, por lo que quienes realicen el trámite posteriormente podrán recibir los créditos correspondientes a los meses previstos.

Dónde anotarse

La postulación podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 por las siguientes vías:

  • Sitio web del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
  • WhatsApp al 387 634-7400.
  • Oficinas del organismo en la ciudad de Salta y el interior.
  • Municipalidades, Concejos Deliberantes y fundaciones adheridas.

En total, habrá 74 puntos de atención distribuidos en toda la provincia.

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