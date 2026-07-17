Cómo solicitar el Bono Eléctrico de $150.000 para jubilados en Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos habilitó la inscripción al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026, una ayuda de hasta $150.000 destinada exclusivamente al pago del servicio de energía.

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo de $411.000, más el bono extraordinario de $70.000, con ingresos totales de hasta $481.000 mensuales.

El crédito se acreditará en tres cuotas de $50.000, correspondientes a julio, agosto y septiembre, y se descontará directamente de las facturas del suministro eléctrico.

Quiénes pueden solicitarlo

Para acceder, los interesados deberán:

Cobrar la jubilación o pensión mínima , más el bono extraordinario.

, más el bono extraordinario. Ser titulares de un único suministro residencial.

Tener la factura de electricidad a su nombre.

Presentar el último recibo de haberes, DNI y última boleta de luz.

El beneficio no será entregado en efectivo ni podrá transferirse a otro domicilio o suministro.

Cómo se aplicará el crédito

Los fondos se utilizarán exclusivamente para cancelar facturas del servicio eléctrico.

Si después de pagar la boleta queda un saldo a favor, podrá aplicarse a facturas posteriores o a planes de pago vigentes con la distribuidora, hasta completar los $150.000.

El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que el beneficio tendrá carácter retroactivo, por lo que quienes realicen el trámite posteriormente podrán recibir los créditos correspondientes a los meses previstos.

Dónde anotarse

La postulación podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 por las siguientes vías:

Sitio web del Ente Regulador de los Servicios Públicos .

. WhatsApp al 387 634-7400 .

. Oficinas del organismo en la ciudad de Salta y el interior.

y el interior. Municipalidades, Concejos Deliberantes y fundaciones adheridas.

En total, habrá 74 puntos de atención distribuidos en toda la provincia.