Cómo solicitar el Bono Eléctrico de $150.000 para jubilados en Salta
El Ente Regulador de los Servicios Públicos habilitó la inscripción al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026, una ayuda de hasta $150.000 destinada exclusivamente al pago del servicio de energía.
El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo de $411.000, más el bono extraordinario de $70.000, con ingresos totales de hasta $481.000 mensuales.
El crédito se acreditará en tres cuotas de $50.000, correspondientes a julio, agosto y septiembre, y se descontará directamente de las facturas del suministro eléctrico.
Quiénes pueden solicitarlo
Para acceder, los interesados deberán:
- Cobrar la jubilación o pensión mínima, más el bono extraordinario.
- Ser titulares de un único suministro residencial.
- Tener la factura de electricidad a su nombre.
- Presentar el último recibo de haberes, DNI y última boleta de luz.
El beneficio no será entregado en efectivo ni podrá transferirse a otro domicilio o suministro.
Cómo se aplicará el crédito
Los fondos se utilizarán exclusivamente para cancelar facturas del servicio eléctrico.
Si después de pagar la boleta queda un saldo a favor, podrá aplicarse a facturas posteriores o a planes de pago vigentes con la distribuidora, hasta completar los $150.000.
El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que el beneficio tendrá carácter retroactivo, por lo que quienes realicen el trámite posteriormente podrán recibir los créditos correspondientes a los meses previstos.
Dónde anotarse
La postulación podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 por las siguientes vías:
- Sitio web del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
- WhatsApp al 387 634-7400.
- Oficinas del organismo en la ciudad de Salta y el interior.
- Municipalidades, Concejos Deliberantes y fundaciones adheridas.
En total, habrá 74 puntos de atención distribuidos en toda la provincia.