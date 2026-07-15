El Mundial disparó la venta de televisores: “La gente se llevó hasta los de exhibición”

El avance de la Selección argentina en el Mundial también se refleja en el consumo. En una casa de electrodomésticos de la ciudad de Salta aseguran que los televisores fueron, por amplio margen, el producto más vendido durante las últimas semanas.

En N&N por Aries, un vendedor explicó que la demanda creció de manera sostenida en la previa del torneo y que el fenómeno continúa, incluso a horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

“La verdad fue impresionante la cantidad de demanda que hubo. La gente se llevó de todo: marcas, tamaños y pulgadas”, afirmó.

Del 32 al 100 pulgadas

Según explicó, hubo ventas de televisores de todos los tamaños, desde 32 hasta 100 pulgadas, superando ampliamente al resto de los electrodomésticos.

Incluso, reconoció que el nivel de demanda obligó a vender unidades que normalmente permanecían en exhibición.

“El rack normalmente está lleno de televisores. Hoy hay muchos huecos porque la gente se llevó hasta los exhibidos”, señaló.

Las cuotas marcaron la diferencia

El comerciante destacó que la financiación fue uno de los factores que impulsó las ventas.

La mayoría de las compras se realizó con planes de hasta 15 cuotas sin interés, aunque también hubo operaciones al contado.

Si bien el mayor movimiento se registró antes del inicio del Mundial, aseguró que todavía siguen llegando clientes rezagados.

El efecto de la Scaloneta

Aunque las ventas del comercio se mantienen estables durante el resto del año, el Mundial generó un comportamiento excepcional.

“Gracias a la Scaloneta”, respondió entre risas cuando le preguntaron por el motivo del crecimiento.