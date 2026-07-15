Alerta amarilla por viento en la Puna salteña: prevén ráfagas de hasta 100 km/h

Mientras la ciudad de Salta tendrá una jornada estable y soleada, Defensa Civil informó este miércoles un alerta meteorológica amarilla por viento para sectores de la Puna de Cafayate, la Puna de San Carlos y zonas cercanas.

Según el organismo, se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, condiciones que incrementan el riesgo de caída de ramas, reducción de la visibilidad y propagación de incendios. La información surge del parte oficial difundido para este 15 de julio de 2026.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron permanecer en lugares seguros, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejados de postes y cables eléctricos y, si se conduce, detener el vehículo en un sitio protegido si las ráfagas reducen la visibilidad.

Además, pidieron no encender fuego bajo ninguna circunstancia, ya que las condiciones meteorológicas favorecen la rápida propagación de focos ígneos.

El alerta se suma a la advertencia emitida durante la jornada por el alto índice meteorológico de peligro de incendios forestales, impulsado por la combinación de viento, baja humedad y temperaturas en ascenso, un escenario que obliga a extremar los cuidados en toda la provincia.