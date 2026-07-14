“Laburá Ya” crece y suma oportunidades para trabajadores independientes

A través de un sistema de chatbot por WhatsApp, los usuarios pueden solicitar el servicio que necesitan, indicar la zona donde se encuentran y recibir una selección de trabajadores disponibles y cercanos. De esta manera, quienes buscan un plomero, electricista, albañil, carpintero, jardinero, técnico o cualquier otro oficio pueden contactar directamente con los prestadores para coordinar el trabajo.

Uno de los trabajadores que forma parte de la plataforma, es Gabriel Farfán, técnico en reparación de lavarropas y refrigeración, quien destacó el impacto positivo que tuvo la herramienta en su actividad.

«Desde que estamos trabajando con” Laburá Ya” llegamos a clientes que antes no teníamos. Estamos muy contentos. A los dos días de inscribirme ya estaba recibiendo las primeras consultas”, señaló.

Farfán aseguró además que recibe consultas todos los días, tanto para visitas a domicilio como de personas que llegan directamente a su taller, y recomendó a otros trabajadores sumarse a la iniciativa. «Es una herramienta muy útil para quienes tenemos un oficio. La recomiendo porque realmente sirve», expresó.

“Laburá Ya”

“Laburá Ya” se diferencia de otras propuestas porque no requiere descargar una aplicación ni ingresar a una página web. Todo el proceso se realiza mediante WhatsApp, donde un chatbot guía al usuario paso a paso para encontrar el servicio que necesita.

Además, los trabajadores inscriptos atraviesan un proceso de validación de documentación y antecedentes, lo que brinda mayor confianza al momento de contratar. Una vez finalizado el trabajo, los vecinos también pueden calificar el servicio recibido, contribuyendo a mejorar la calidad de las prestaciones.

Quienes deseen utilizar este servicio deben agendar el número 387 5455682 y enviar un mensaje por WhatsApp. El sistema los guiará para encontrar trabajadores registrados de manera rápida, simple y segura.