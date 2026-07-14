La Legislatura fortalece la agenda de cooperación entre Salta y Arabia Saudita

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, recibió en el Centro Cultural América al embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita en la República Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi.



Participaron también la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Soledad Farfán; el vicepresidente tercero del Senado, Enrique Cornejo; el representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Julio San Millán; y el prosecretario de Presidencia del Senado, Marcelo Herrera. El diplomático estuvo acompañado por el primer secretario de la Embajada saudí, Ibrahim Abdelaziz M. Addkhayel.



La reunión se enmarcó en la agenda bilateral promovida por el gobernador Gustavo Sáenz, quien recibió ayer al embajador para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y presentar las oportunidades productivas y de inversión que ofrece la provincia.



En esta oportunidad, el diálogo se desarrolló desde la perspectiva de las cámaras legislativas, con el propósito de profundizar la cooperación institucional y parlamentaria, promover el intercambio de experiencias y acompañar la construcción de una relación sostenida entre Salta y Arabia Saudita.

Durante el encuentro, Marocco destacó la importancia de incorporar a los poderes legislativos en las relaciones internacionales y subrayó el valor de la diplomacia parlamentaria para generar vínculos duraderos entre los pueblos. En ese marco, invitó al embajador Alghamdi a participar de un próximo plenario del Parlamento del Norte Grande, ámbito que reúne a legisladores de las diez provincias de la región para impulsar una agenda común de desarrollo federal.



Las autoridades analizaron, además, las oportunidades de cooperación económica, comercial y de inversión en sectores estratégicos como la minería, las energías renovables, la agroindustria, la producción de alimentos, la infraestructura logística y la economía del conocimiento.



También coincidieron en la conveniencia de facilitar el acercamiento entre instituciones y sectores productivos, promover intercambios y generar espacios de diálogo que permitan ampliar el conocimiento mutuo y abrir nuevas posibilidades de cooperación.



La reunión ratificó el compromiso de las cámaras legislativas de Salta de acompañar la agenda internacional definida por el Gobierno provincial y contribuir a consolidar una relación de largo plazo entre Salta y el Reino de Arabia Saudita.

