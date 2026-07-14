Alerta por vientos e incendios forestales en la ciudad

La Municipalidad de Salta informa que, debido a las condiciones climáticas previstas para los próximos días, rige un alerta por riesgo muy alto de incendios forestales e insta a la comunidad a extremar las medidas de prevención.

De acuerdo con el pronóstico, entre el miércoles y el sábado ingresará un frente cálido con temperaturas superiores a los 28 °C, acompañado por una marcada disminución de la humedad y ráfagas de viento, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se solicita a los salteños evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos y, ante la detección de humo o fuego, comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 105.

"Trabajamos con diferentes acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales, teniendo en cuenta que se avecina la temporada. Pedimos colaboración, ya que todos los focos son provocados de alguna u otra manera por el hombre", señaló el subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta.

Ante ráfagas de viento se solicita:

– Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

– Asegurar objetos que puedan ser despedidos. Permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

– Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Cómo prevenir incendios forestales: