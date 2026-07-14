“Les meten la mano en el bolsillo a los trabajadores”: Nallar cruzó a los sindicatos

La falta de pago de las obras sociales sindicales no solo desfinancia al Hospital Oñativia: también impacta directamente en los ingresos de sus trabajadores.

Así lo advirtió el gerente del establecimiento, Marcelo Nallar, en N&N por Aries, al explicar que parte del dinero recuperado por las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura se distribuye entre el personal.

Según detalló, la productividad representa entre el 11% y el 18% del salario de muchos empleados del hospital. Por eso, cuando las obras sociales no cancelan sus deudas, ese ingreso también se ve afectado.

“Los sindicatos están tocando la plata de los trabajadores. Les están metiendo la mano en el bolsillo”, cuestionó Nallar.

La mitad de lo cobrado va al personal

El gerente explicó que, por ley, el 50% de los fondos recuperados por prestaciones a obras sociales se destina a la productividad de los empleados.

La otra mitad queda para el funcionamiento del hospital, la compra de insumos y la cobertura de los costos de atención.

Por esa razón, remarcó que la deuda no debe analizarse únicamente como un problema institucional o contable.

“Que no se golpeen el pecho diciendo que defienden a los trabajadores, porque en este caso los están perjudicando”, planteó.

Una deuda que lleva años

Nallar señaló que el problema se arrastra desde hace años y afecta tanto la calidad de atención como los salarios del personal.

El Hospital Oñativia reclama cerca de dos mil millones de pesos a obras sociales, PAMI y otros financiadores. El gerente confía en que una nueva herramienta legal permita acelerar el recupero de esos fondos.