Las consultas por salud mental aumentaron 40% y el suicidio sigue siendo un problema

El Gobierno de Salta informó que fortaleció la red pública de salud mental y adicciones con la incorporación de 36 profesionales distribuidos en 21 hospitales y cinco centros de salud, además de la apertura de nuevos servicios en Santa Victoria Este, Morillo, Cachi, El Galpón y Las Lajitas. Según datos oficiales, estas acciones permitieron que las atenciones hospitalarias por salud mental crecieran un 40% durante 2025 respecto del año anterior.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, durante el último año se contabilizaron 88.074 consultas en consultorios externos y 10.234 atenciones en guardias de emergencia por motivos vinculados a la salud mental. Además, 1.687 personas iniciaron tratamientos por consumos problemáticos y otras 291, residentes en zonas alejadas, accedieron a atención psicológica y psiquiátrica mediante el Programa de Telesalud Mental Federal.

Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones sstuvieron que el objetivo es "federalizar los servicios y acercar respuestas donde la gente las necesita". En ese marco, también recordaron que el suicidio constituye un problema de salud pública que requiere un abordaje integral, por lo que es de suma importancia de reconocer señales de alerta, fomentar el diálogo y acudir a los servicios de salud para recibir asistencia profesional.