Argentina–Inglaterra sin delay: el truco para que el vecino no te arruine el gol

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La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra reactivó la búsqueda de una tecnología que parecía haber quedado en el pasado: la antena de televisión abierta.

El motivo es conocido por quienes siguen los partidos a través de plataformas digitales: el delay puede provocar que los gritos de los vecinos anticipen un gol varios segundos antes de que aparezca en la pantalla.

En Pelo y Barba, por Aries, el técnico Daniel Siares explicó que es posible captar la Televisión Digital Abierta (TDA) con una antena económica o incluso improvisar una utilizando un cable coaxial.

Qué televisores pueden captar la señal

Antes de comenzar, es necesario comprobar que el televisor tenga incorporado un sintonizador de televisión digital.

Según explicó Siares, la mayoría de los equipos fabricados desde 2013 o 2014 ya cuentan con esa tecnología. En televisores más antiguos puede ser necesario incorporar un decodificador externo.

La antena debe conectarse en la entrada identificada como “Antena” o “RF”, ubicada generalmente en la parte posterior del equipo.

Cómo improvisar una antena con un cable

Para armar una opción casera se necesita un tramo de aproximadamente dos metros de cable coaxial.

El técnico recomendó retirar cerca de 10 centímetros de la cobertura de uno de los extremos, conectarlo al televisor y colocar la punta libre en un lugar elevado, preferentemente cerca de una ventana.

Luego se debe ingresar al menú del televisor, seleccionar la opción de sintonización automática y esperar a que el equipo detecte los canales disponibles.

También existen pequeñas antenas con base imantada, cable y conector incorporado que pueden conseguirse desde unos $6.000.

Por qué tiene menos retraso

La televisión abierta transmite la señal por vía terrestre y suele llegar con menos demora que las plataformas de streaming o algunos servicios digitales.

Esto permite seguir el partido prácticamente en tiempo real y reduce las posibilidades de escuchar el festejo del barrio antes de ver la jugada.

El fenómeno provocó un fuerte aumento de la demanda. De acuerdo con algunos datos, las búsquedas de antenas en plataformas de comercio electrónico crecieron alrededor de un 2.000% durante el Mundial.