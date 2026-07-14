Luz y agua: El Gobierno busca subsidiar a casi 40 mil familias nuevas

El descuento puede alcanzar entre el 60% y el 100% en las facturas, con topes de consumo establecidos.
Salta14/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El secretario de Usuarios del Ente Regulador, Pedro De los Ríos, explicó a Aries que actualmente unos 19.000 usuarios cuentan con este subsidio y que la intención es ampliar la cobertura a 38.000 familias en toda la provincia. Para acceder, el titular del servicio debe realizar la solicitud y acreditar que el ingreso del grupo familiar no supera los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes hoy a $735.000.

El funcionario detalló que el porcentaje de descuento se determina según la composición del hogar y la situación económica de cada familia. El beneficio puede cubrir entre el 60% y el 100% del consumo subsidiado, con topes que van desde los 120 hasta los 250 kilovatios, dependiendo de cada caso.

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Además, De los Ríos señaló que el trámite continúa abierto de manera permanente y puede realizarse en las oficinas del Ente Regulador, delegaciones del interior o en los municipios que tienen convenios para facilitar la inscripción. El subsidio es financiado con fondos provinciales a través de un fondo compensador que cubre la diferencia ante las empresas prestadoras.

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