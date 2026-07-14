Luz y agua: El Gobierno busca subsidiar a casi 40 mil familias nuevas

El secretario de Usuarios del Ente Regulador, Pedro De los Ríos, explicó a Aries que actualmente unos 19.000 usuarios cuentan con este subsidio y que la intención es ampliar la cobertura a 38.000 familias en toda la provincia. Para acceder, el titular del servicio debe realizar la solicitud y acreditar que el ingreso del grupo familiar no supera los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes hoy a $735.000.

El funcionario detalló que el porcentaje de descuento se determina según la composición del hogar y la situación económica de cada familia. El beneficio puede cubrir entre el 60% y el 100% del consumo subsidiado, con topes que van desde los 120 hasta los 250 kilovatios, dependiendo de cada caso.

Además, De los Ríos señaló que el trámite continúa abierto de manera permanente y puede realizarse en las oficinas del Ente Regulador, delegaciones del interior o en los municipios que tienen convenios para facilitar la inscripción. El subsidio es financiado con fondos provinciales a través de un fondo compensador que cubre la diferencia ante las empresas prestadoras.