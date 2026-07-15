Salta en alerta por alto riesgo de incendios forestales

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta advirtió que este miércoles se registrará un índice meteorológico alto de peligro de incendios forestales, debido a una combinación de temperaturas en ascenso, ráfagas de viento y bajos niveles de humedad.

La jornada comenzó despejada y fría en la ciudad de Salta, con una temperatura cercana a los 7 grados durante las primeras horas. Sin embargo, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima estimada de 23 grados, sin probabilidades de lluvias.

Ese escenario de tiempo seco, sumado al viento, favorece la rápida propagación de cualquier foco ígneo y eleva el riesgo en zonas de pastizales, montes y áreas cercanas a viviendas.

Piden evitar cualquier tipo de quema

Desde Defensa Civil remarcaron que prevenir es más fácil que combatir y solicitaron no encender fuego al aire libre, no arrojar colillas de cigarrillos y evitar la quema de hojas, basura o restos de poda.

También recomendaron no dejar botellas, vidrios u otros materiales que puedan concentrar el calor en sectores con vegetación seca.

Las condiciones podrían volverse más peligrosas durante las horas de mayor temperatura, especialmente si se intensifican las ráfagas de viento.

Qué hacer ante un foco de incendio

Ante la presencia de humo, fuego o una columna de cenizas, se solicita dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 y no intentar combatir las llamas sin los elementos ni la capacitación necesarios.

Las autoridades recordaron que una denuncia temprana permite reducir los tiempos de respuesta y evitar que un incendio pequeño se extienda hacia viviendas, campos o zonas de difícil acceso.