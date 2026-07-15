Sáenz anunció un Bono Eléctrico que beneficiará a más de 42 mil jubilados y pensionados de Salta

Salta puso en marcha un Bono Eléctrico destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con el objetivo de aliviar el impacto del costo de la factura de luz. Según estimaciones oficiales, la medida alcanzará a cerca de 42.203 jubilados y pensionados en toda la provincia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien destacó que la medida representa un esfuerzo de la Provincia para acompañar a uno de los sectores más afectados por la situación económica.

El beneficio podrá gestionarse de manera virtual, a través de la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos, o de forma presencial, con plazo para realizar el trámite hasta el 30 de diciembre.

"Acompañar a nuestros jubilados es una forma de agradecerles todo lo que hicieron por Salta", expresó el mandatario en sus redes sociales, donde además sostuvo que "son momentos difíciles" y aseguró que el Gobierno provincial busca brindar alivio a quienes más lo necesitan.

El trámite también podrá realizarse de manera presencial en la sede del Ente Regulador, ubicada en Mitre 1231 de la ciudad de Salta, y en sus delegaciones de Tartagal, Orán, Embarcación, Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes y General Mosconi. En el interior provincial, además, se podrá gestionar a través de municipios e instituciones que firmaron convenios de cooperación con el organismo.