Neblinas, baches y nieve: así están hoy las rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen habilitadas este miércoles, aunque las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a las neblinas matinales, el deterioro de distintos tramos y los trabajos de mantenimiento que se realizan en varios sectores.

Entre los corredores con mayores complicaciones se encuentra la Ruta Nacional 34, donde se reportan grandes baches, banquinas irregulares, animales sueltos y tránsito intenso de camiones en distintos tramos de Orán, San Martín y Anta. También se advirtió por la falta de mantenimiento entre Tartagal y Salvador Mazza.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del Río Pescado (kilómetro 42), el tránsito se realiza por media calzada mientras continúan tareas de mantenimiento. Además, la Ruta Nacional 16, la 51, la 68 y la 40 presentan sectores con obras, maquinaria vial o calzadas irregulares, por lo que se recomienda respetar la señalización y reducir la velocidad.

En la zona de Los Andes, las bajas temperaturas, los fuertes vientos y el estado resbaladizo de algunos tramos obligan a extremar los cuidados, especialmente sobre la Ruta Nacional 51 y el camino hacia el Paso de Sico.

Por su parte, en Salta Capital también se pidió circular con precaución sobre la Circunvalación Oeste, donde continúan trabajos viales y persisten bancos de neblina durante las primeras horas del día.