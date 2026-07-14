Este jueves será la venta presencial de entradas para River vs. Aldosivi en Salta

La Agencia Provincial Salta Deportes confirmó el cronograma de venta de entradas para el duelo entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata por los 16avos de final de la Copa Argentina. Los hinchas millonarios podrán adquirir sus localidades de manera presencial el jueves 16 de julio, de 10 a 17 horas, en la boletería Norte del estadio Padre Martearena, sobre avenida Fernández Molina.

En tanto, los simpatizantes de Aldosivi podrán comprar sus entradas el jueves 16 de 11 a 18 horas en la Tienda Oficial del club, ubicada en Olavarría 2967, en Buenos Aires.

Los precios establecidos son de $45.000 para menores de hasta 11 años, $55.000 para la popular, $75.000 para la platea preferencial de River y $95.000 para la platea techada. Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías contarán con posnet. Desde la organización aclararon que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido.